Viadotti O e P di Giostra: finanziamento per adeguamento sismico

Finanziamento per adeguamento sismico dei viadotti O e P di Giostra: nota congiunta del sindaco Basile e del vicesindaco Mondello.

Il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello esprimono la loro soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento di 5 milioni di euro per i lavori di adeguamento sismico dei viadotti O e P di Giostra. Questa opera è considerata strategica per il sistema complessivo della mobilità di Messina.

Secondo il vicesindaco Mondello, i viadotti, completati nel 2009 ma mai utilizzati, devono essere aperti a seguito dei lavori sul viadotto Ritiro, che prevedono la sostituzione delle due rampe direzione Messina e Palermo dello stesso viadotto. Questa apertura creerà un by-pass del viale Giostra, collegando lo svincolo di Giostra con quello Annunziata e viceversa.

Sono state effettuate ispezioni per valutare la stabilità statica e sismica dei due viadotti e un’analisi di fattibilità tecnico-economica per definire gli interventi da effettuare e quantificarne i costi. Si è valutata la possibilità di sostituire il sistema di appoggi con un sistema di isolamento sismico per adeguare la struttura alla nuova normativa NTC 2018.

Il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello sottolineano l’importanza di accelerare i tempi per mettere l’infrastruttura in funzione il più presto possibile e sottolineano l’importanza di considerare non solo la realizzazione del Ponte, ma anche le opere circostanti che hanno un impatto significativo sulla città.

