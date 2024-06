Il sindaco di Mazzarrà impone il divieto di utilizzare prodotti locali

In data odierna, è stata emessa l’ordinanza numero 12 del 27 giugno 2024, che impone il divieto di utilizzare o limitare l’uso di prodotti locali quali verdura, ortaggi e frutta. Questo provvedimento include anche la produzione di latte, specificando che riguarda esclusivamente i prodotti locali. Tale misura di precauzione è stata adottata a seguito di una consultazione avvenuta ieri sera con i dirigenti dell’Arpa e il dottore Genovese dell’Asp. L’ordinanza è stata emanata in attesa di notizie ufficiali sulla qualità dell’aria, dopo l’incendio scoppiato nella discarica il 24 giugno.

Attualmente, i vigili del fuoco sono ancora operativi sul sito dell’incendio, coadiuvati da mezzi aerei, tra cui un Canadair che continua a gettare acqua sulla discarica. Sebbene l’incendio principale sia stato domato, permangono focolai alimentati dai rifiuti. I vigili del fuoco stanno utilizzando terra per soffocare questi focolai, oltre a impiegare acqua e schiume refrigeranti per spegnere l’incendio.

Il 26 giugno si è tenuta una riunione in prefettura convocata dal prefetto, l’unico ad aver prontamente reagito all’accaduto. Tuttavia, il sindaco ha lamentato l’assenza di comunicazione da parte della politica regionale, evidenziando che nessuno ha richiesto informazioni sull’incendio.

La Protezione Civile, rappresentata dall’ingegnere Cocina, e i vigili del fuoco hanno mostrato vicinanza, così come i collaboratori del sindaco e altri sindaci del territorio. Tuttavia, il sindaco ha sottolineato la necessità di azioni concrete.

Dal novembre 2017, il sindaco ha lanciato ripetuti appelli affinché la regione metta in sicurezza la discarica. Esiste già un progetto pronto per la messa in sicurezza, con un finanziamento di 12 milioni di euro dal PNRR, ma finora nessuna azione è stata intrapresa.

