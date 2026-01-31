Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 2 all’8 febbraio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità programmati lungo le principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa riguarda la diffusione preventiva delle tratte interessate dall’impiego degli strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti e sulla necessità di mantenere una condotta di guida prudente. Il controllo della velocità viene indicato come uno degli elementi centrali nella prevenzione degli incidenti stradali.

I servizi di vigilanza saranno attivi da lunedì 2 febbraio a domenica 8 febbraio 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le attività di monitoraggio saranno concentrate nei tratti caratterizzati da un più elevato indice di incidentalità, individuati sulla base delle rilevazioni effettuate dagli organi competenti.

Secondo quanto comunicato, nelle giornate del 2 e del 4 febbraio 2026 i controlli saranno effettuati, in modo alternato, sia sull’autostrada A20 Messina–Palermo sia sull’A18 Messina–Catania, in entrambi i sensi di marcia. La pianificazione prevede una distribuzione delle verifiche che consenta una presenza equilibrata sulle due direttrici, considerate strategiche per i collegamenti regionali.

La Polizia Stradale ha inoltre ricordato i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, con riduzione a 110 in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è pari a 110 chilometri orari, che scende a 90 chilometri orari in presenza di maltempo.

