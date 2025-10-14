Truffa del falso avvocato a Trapani, divieto di dimora per due campani

La Polizia di Stato di Trapani ha ricostruito una truffa ai danni di un’anziana residente, risalente al marzo scorso, che ha portato all’emissione di un provvedimento di divieto di dimora per due uomini di origine campana. La vittima era stata contattata telefonicamente da un individuo che le aveva comunicato l’imminente visita di un presunto avvocato, identificatosi come “Avv. Badalucco”, incaricato di ritirare una somma di denaro necessaria per garantire cure mediche urgenti alla figlia della donna, descritta come coinvolta in un grave incidente stradale.

L’anziana, in stato di agitazione, consegnava al sedicente legale tutti i monili in oro in suo possesso. Poco dopo, informato dell’accaduto, il genero della vittima interveniva riuscendo a sorprendere l’uomo all’esterno dell’abitazione. Durante il tentativo di fuga, il truffatore cadeva a terra, perdendo parte della refurtiva e il proprio telefono cellulare, successivamente recuperato dagli agenti.

Le indagini della Squadra Mobile di Trapani, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di risalire all’identità del falso avvocato, un 22enne, e di un complice di 57 anni, entrambi provenienti dalla Campania. È emerso che i due erano partiti da Napoli due giorni prima della truffa, diretti prima a Palermo e poi a Trapani, dove avevano portato a termine il raggiro. Il complice avrebbe mantenuto la comunicazione telefonica con la vittima durante l’intera operazione, convincendola a predisporre l’oro da consegnare. Su disposizione del GIP di Trapani, entrambi gli indagati sono stati sottoposti al divieto di dimora nella provincia.

