Dopo 8 lunghi anni dalla frana fruibile la galleria di Letojanni

Aperta dopo 8 anni la galleria della A18 a Letojanni: sarà aperta al traffico oggi, ma nuovi lavori in vista.

La lunga attesa termina con l’apertura della galleria dell’A18 a Letojanni, ma i problemi non sono ancora finiti: nuovi lavori sono previsti in futuro.

Finalmente, dopo un lungo periodo di attesa, la galleria dell’autostrada Messina-Catania a Letojanni verrà aperta al traffico nel pomeriggio di oggi. L’evento segna il raggiungimento del primo traguardo dopo 8 anni dal crollo, quando una frana aveva bloccato la zona. La galleria artificiale, lunga 140 metri, è stata costruita ai piedi del costone colpito dalla frana nel 2015.

I lavori di messa in sicurezza hanno subito diverse difficoltà nel corso degli anni, tra ritardi e sospensioni. Ma grazie agli sforzi del Consorzio per le autostrade siciliane e del responsabile dell’Ufficio sicurezza e assistenza al traffico, è stato possibile riaprire il tratto tra i km 32,400 e 33,313 in modalità area di cantiere. Tuttavia, questa apertura è temporanea, in quanto sono previsti nuovi interventi in seguito.

