De Luca: “Il bluff di Salvini comincia a venire allo scoperto”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha dichiarato: “Pioggia di richieste di integrazione dal Mase. Il bluff di Salvini comincia a venire allo scoperto. Chiederemo conto di ogni euro buttato via”.

Secondo De Luca, le richieste di documenti integrativi sul Ponte di Messina, pervenute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, evidenziano le enormi carenze del progetto, considerato vecchio, raffazzonato e non definitivo. Il bluff di Salvini, supportato dal ministro, per sostenere ambizioni elettorali, è in via di essere smascherato.

Il progetto, definito inutile, potrebbe subire ritardi considerevoli, rischiando di dissipare una notevole quantità di denaro pubblico. De Luca afferma che seguiranno attentamente tutte le fasi del processo, richiedendo trasparenza e responsabilità nell’utilizzo dei fondi. Ogni eventuale danno erariale sarà segnalato alla Corte dei Conti.

De Luca critica il fatto che i siciliani siano stati privati di risorse importanti destinate a infrastrutture cruciali come strade, autostrade, ospedali e reti idriche. L’implicazione è che la realizzazione del Ponte di Messina rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica della regione.

