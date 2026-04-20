Consorzio Autostrade Siciliane, Massimo Alosi nel Consiglio Direttivo
L’Assemblea degli enti aderenti al Consorzio per le Autostrade Siciliane ha formalizzato un avvicendamento all’interno del proprio Consiglio Direttivo. Nel corso della seduta, l’organismo ha preso atto delle dimissioni rassegnate dalla consigliera Patrizia Valenti, procedendo contestualmente alla designazione del nuovo componente.
A seguito della proposta avanzata dal Presidente della Regione Siciliana, l’Assemblea ha deliberato la nomina dell’avvocato Massimo Alosi quale membro del Consiglio Direttivo del Consorzio. L’ingresso del professionista avviene nell’ambito della normale attività di rinnovo e integrazione degli organi amministrativi dell’ente.
La decisione è stata assunta nel rispetto delle procedure previste dallo statuto consortile, che disciplina le modalità di sostituzione dei componenti in caso di cessazione dall’incarico. Il provvedimento garantisce la continuità operativa del Consiglio Direttivo, chiamato a svolgere funzioni di indirizzo e gestione delle attività legate alla rete autostradale di competenza.
Non sono stati resi noti ulteriori dettagli in merito alle motivazioni delle dimissioni né agli eventuali sviluppi organizzativi conseguenti alla nuova nomina.
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