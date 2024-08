Traffico ridotto alla galleria Letojanni per lavori fino a fine mese

Per il periodo compreso tra il 2 e il 27 settembre, sono previste limitazioni alla circolazione autostradale nei pressi della Galleria Letojanni, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Questa decisione è stata comunicata dal Consorzio Autostrade, il quale ha programmato interventi di manutenzione e messa in sicurezza del tratto autostradale tra il km 32+000 e il km 34+000. I lavori interesseranno entrambe le direzioni e comporteranno la parzializzazione della carreggiata, con chiusure alternative della corsia d’emergenza, di marcia e di sorpasso, a seconda delle necessità operative.

Il direttore generale del Consorzio Autostrade, Franco Fazio, ha precisato che tali interventi erano già previsti nel progetto e sono stati rimandati per completare prima l’apertura dell’autostrada, che aveva subito un recente allagamento a causa di eventi climatici straordinari. Fazio ha chiarito che non ci sono stati problemi tecnici né infrastrutturali e che l’allagamento è stato causato esclusivamente da condizioni meteorologiche eccezionali.

Durante il periodo dei lavori, sarà istituito un divieto di sorpasso e il limite di velocità sarà fissato a 60 km/h per garantire la sicurezza degli automobilisti. La Protezione Civile ha progettato e diretto i lavori, mentre il Consorzio Autostrade, come beneficiario attivo, non è stato coinvolto passivamente nelle operazioni.

