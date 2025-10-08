Scontro tra auto a Rocca sulla “Mare Monti”, ferito un 27enne

Un giovane di 27 anni, originario di Castell’Umberto e residente a Tortorici, è stato ricoverato al Policlinico di Messina in seguito a un incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri sulla strada a scorrimento veloce “Mare Monti”, in località Due Fiumare, tra Rocca di Capri Leone e l’incrocio per Tortorici, San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino.

Lo scontro ha coinvolto due veicoli e, secondo quanto riferito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello, le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. L’impatto ha causato ferite di una certa entità al ventisettenne, che ha riportato diversi traumi. Le sue condizioni, tuttavia, non risultano essere critiche.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio 118, i cui sanitari, valutata la situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nello stadio comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, da dove il ferito è stato trasferito al Policlinico di Messina. Attualmente, il giovane si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia del presidio ospedaliero universitario.

Le operazioni di soccorso si sono svolte con il supporto delle forze dell’ordine, impegnate anche nei rilievi tecnici utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

