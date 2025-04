Torneo delle Regioni, Sicilia vince con Juniores e Under 15

Il Torneo delle Regioni di futsal, giunto alla sua 61° edizione, si è concluso con la seconda giornata della fase a gironi, disputata in Emilia Romagna. La Sicilia ha ottenuto risultati contrastanti, con due qualificazioni ai quarti di finale e altrettante eliminazioni nelle categorie Under 17 e Femminile.

Nella sfida tra Under 15, la Sicilia ha superato la Campania con un convincente 2-0, grazie alla doppietta di Cicciarella, atleta dello Scicli Sporting Club. La vittoria ha permesso ai siciliani di terminare il Girone B al primo posto, in coabitazione con la Calabria. Il passaggio ai quarti di finale è stato quindi assicurato per i ragazzi allenati da Cristian Terranova.

La partita dell’Under 17 ha visto la Sicilia confrontarsi con la Campania in un match particolarmente equilibrato e combattuto. Nonostante la rete di Lo Verme e quella finale di Camara, il 3-2 in favore dei campani ha estromesso gli isolani dalla competizione, con il protagonista Fraia, autore di una doppietta, decisivo per il successo partenopeo.

La selezione Femminile, dopo il successo inaugurale, non è riuscita a proseguire nel torneo, subendo una sconfitta per 3-1 dalla Campania. L’unica rete siciliana è stata realizzata da Gennarini, ma non è bastata a evitare l’eliminazione.

Nel settore Juniores, la Sicilia ha prevalso con un 4-3 sul team campano, un risultato ottenuto dopo un’aspra lotta. Catanzaro e Brancato hanno siglato due reti ciascuno, consentendo alla squadra di Daniele Sciortino di accedere ai quarti di finale. Il presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sandro Morgana, e il presidente onorario del CR Sicilia, Santino Lo Presti, hanno assistito alle gare in tribuna.

