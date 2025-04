12 chili di Marijuana trovati in dei sacchi abbandonati a Catania

Una segnalazione per furto ha portato al rinvenimento di 12 chili di marijuana nel centro di Catania. Gli agenti della Polizia di Stato, durante un intervento in seguito a una segnalazione di un cittadino, hanno recuperato la droga all’interno di due sacchi lasciati in una zona dismessa di un edificio in via Pistone. Il testimone aveva notato due uomini intento a manomettere un’auto parcheggiata, ma alla loro arrivata, i poliziotti non hanno trovato traccia di loro. L’uomo ha riferito che i due erano fuggiti a bordo di una motocicletta rossa.

Gli agenti, sospettando che i ladri fossero ancora nelle vicinanze, hanno proceduto con un controllo nell’area. In prossimità dell’edificio indicato, hanno trovato una moto rossa, il cui motore era ancora caldo, corrispondente alla descrizione fornita. Successivamente, hanno continuato l’ispezione all’interno dello stabile. Salendo l’ultima rampa di scale, si sono imbattuti in un accumulo di materiale da imballaggio, apparentemente posto per ostacolare l’accesso a una zona dell’edificio.

Rimuovendo l’ingombro, gli agenti hanno scoperto due grossi sacchi in plastica contenenti una consistente quantità di marijuana. Dopo il sequestro, la droga è stata trasportata negli uffici della Polizia per essere pesata, raggiungendo un totale di 12 chili. La marijuana è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti e destinata alla distruzione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

