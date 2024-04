Sicilia: investimento per il Porto dei Nebrodi a Sant’Agata Militello

La Giunta regionale siciliana ha destinato una copertura finanziaria di 17.555.126,11 euro per il Porto dei Nebrodi di Sant’Agata di Militello, attraverso la delibera di Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Questa decisione è stata accolta con soddisfazione e attesa.

“È un obiettivo di importanza fondamentale”, ha dichiarato il sindaco Bruno Mancuso, “ringraziamo il Presidente, gli esponenti del Governo siciliano, gli Onorevoli parlamentari regionali e i dirigenti dei vari dipartimenti per il loro impegno nel salvaguardare un’opera di straordinario interesse per Sant’Agata e per l’intero territorio dei Nebrodi.”

La decisione permette di mettere in sicurezza l’appalto in corso, con lavori residui per poco più di 6,8 milioni di euro. Inoltre, verrà finanziato un intervento complementare per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino delle banchine esistenti, con un importo totale di 10.78.467,69 euro.

“Il finanziamento è indispensabile per assicurare piena efficienza e fruibilità dell’infrastruttura portuale”, ha sottolineato il sindaco.

Si prevede un incontro nei prossimi giorni con il Rup, la direzione lavori e i rappresentanti dell’impresa esecutrice. Si solleciterà la formalizzazione della documentazione richiesta dagli uffici regionali per la conclusione delle procedure di verifica e la condivisione di un preciso cronoprogramma.

L’obiettivo è garantire una conclusione celere dei lavori, con un impegno massiccio di manodopera, per rispettare i tempi e le aspettative della comunità.

