Autovelox e Scout attivi su principali assi stradali cittadini messinesi

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha comunicato la prosecuzione dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità e delle norme sul divieto di sosta, programmati da lunedì 9 a domenica 15 giugno 2025. Le operazioni, finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali, saranno svolte tramite dispositivi Autovelox e Scout lungo i principali assi viari della città.

Per quanto riguarda l’Autovelox, le rilevazioni interesseranno diverse tratte della S.S. 114, includendo i tratti di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, nonché la S.S. 113 con segmenti a Santa Saba, Spartà e Mortelle. Ulteriori controlli saranno eseguiti in via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea e in viale Giostra tra via San Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà attivo in diverse zone urbane, quali via Marco Polo, viale San Martino da via Vittorio Emanuele a via Tommaso Cannizzaro, via Santa Cecilia da via Cesare Battisti a via La Farina, via La Farina stessa, via Tommaso Cannizzaro da corso Cavour a viale Italia, via Malpighi, piazza della Repubblica, piazza Duomo (isola pedonale), corso Garibaldi da via Tommaso Cannizzaro a viale Giostra, via Cesare Battisti da piazza Zaera a largo San Giacomo, viale Boccetta da corso Garibaldi a viale Principe Umberto e infine viale della Libertà nel tratto compreso tra la rotatoria Annunziata e viale Giostra.

Il Comando ha ribadito l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle cause principali della gravità degli incidenti. Inoltre, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di rispettare il divieto di sosta, con particolare riguardo alle aree di sosta vietata come doppia fila, marciapiedi, corsie preferenziali, piste ciclabili e attraversamenti pedonali.

