Terme Vigliatore, l’ultimo saluto al sedicenne Cesare Bonvegna

Terme Vigliatore si è stretta attorno alla famiglia di Cesare Bonvegna, il sedicenne morto lo scorso 17 settembre sulla Ss 185 dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta, sua grande passione. I funerali, celebrati da padre Salvatore Catalfamo nella Chiesa dei Benedettini, hanno richiamato amici, compagni di scuola, ciclisti, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini.

Il Parco dei Benedettini ha accolto anche molti appassionati delle due ruote giunti per partecipare alla cerimonia. Durante il rito, il sacerdote ha consentito ai genitori e al fratello Davide di impartire l’ultima benedizione alla bara con l’aspersorio. Nell’omelia padre Catalfamo ha rivolto parole di conforto ai familiari: «Ad oggi è inutile pensare cos’è successo, come è stato, se si poteva evitare. Ma chi è stato? Il Signore lo ha voluto con lui».

Al termine della Messa sono intervenuti Diego Guardì, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, un compagno di classe di Cesare dell’indirizzo Meccanica dell’Itt-Lssa Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto e Lucilla Barbasini, presidente dell’associazione “Angeli sull’Asfalto”. Presenti anche la presidente del Consiglio comunale Emanuela Ferrara e rappresentanti delle scuole frequentate dal ragazzo. La cerimonia si è conclusa con un lancio di palloncini.

Parallelamente proseguono gli accertamenti sull’incidente. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinata dal procuratore Giuseppe Verzera, ha affidato ad Antonino Biondo la perizia informatica sui dispositivi elettronici sequestrati e all’ingegnere Roberto Della Rovere quella cinematica sulla Fiat Punto nera e sulla bicicletta da corsa Merida grigia.

La donna alla guida dell’auto risulta indagata. Gli esiti degli accertamenti tecnici saranno utilizzati per ricostruire la dinamica dell’impatto e valutare gli elementi emersi nell’ambito dell’inchiesta.

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