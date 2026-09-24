Addio a Nino Messina, Matasso: «Protagonista della storia orlandina»

Cordoglio del Partito Socialista Democratico Italiano per la scomparsa di Antonino “Nino” Messina, storico esponente della Democrazia Cristiana e sindaco di Capo d’Orlando per complessivi quindici anni, in diversi periodi tra il 1972 e il 1992.

Il segretario regionale del Psdi, Antonio Matasso, ne ricorda il ruolo nella vita politica, amministrativa ed economica del centro orlandino e della provincia di Messina. «Fu tra i protagonisti di una stagione caratterizzata dal confronto tra le forze democratiche e riformiste», afferma Matasso, richiamando le amministrazioni sostenute dalla collaborazione tra Dc, Psi, Psdi e Pri.

Durante l’ultima sindacatura di Messina, nel 1991, il Comune sostenne l’Acio, associazione dei commercianti impegnata nella lotta al racket, costituendosi anche parte civile nel processo contro gli estortori. Nel 2014 la Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” assegnò a Messina e all’ex sindaco socialdemocratico Carmelo Giuseppe Antillo il Premio antimafia “Salvatore Carnevale” per il sostegno alla mobilitazione degli operatori economici contro le estorsioni.

Matasso ricorda inoltre l’impegno politico di Messina dopo la Prima Repubblica. Nel 1996 partecipò alla nascita dell’Ulivo a Capo d’Orlando, assumendone brevemente il coordinamento, prima di maturare una posizione critica sulla presenza della sinistra radicale nella coalizione. Negli stessi anni Sergio Mattarella gli propose una candidatura parlamentare con il Partito Popolare Italiano, che Messina declinò.

Alla carriera amministrativa si affiancò la presidenza della Camera di Commercio di Messina e un costante rapporto con commercianti e imprenditori locali. Matasso ha infine espresso ai familiari le condoglianze dei socialdemocratici siciliani. I funerali si svolgeranno domani, alle 16:30 nella chiesa Cristo Re di Capo d’Orlando.

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