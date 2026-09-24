Messina, mille euro per 5.633 famiglie con la carta “Dedicata a Te”

A Messina saranno 5.633 i beneficiari della carta “Dedicata a Te”, la misura di sostegno economico confermata dal Governo per il quarto anno consecutivo. Il numero è aumentato di 120 unità rispetto allo scorso anno. L’Inps trasmetterà al Comune l’elenco degli aventi diritto, sul quale sarà effettuato il controllo demografico-amministrativo da completare entro il 13 ottobre.

La dotazione assegnata alla città deriva dalla ripartizione nazionale delle risorse effettuata dal Governo, attraverso il ministero dell’Agricoltura, con il coinvolgimento di Inps, Anci e Poste Italiane. Le carte prepagate e ricaricabili potranno essere utilizzate esclusivamente per acquistare generi alimentari di prima necessità.

Il contributo complessivo ammonta a mille euro per famiglia, distribuito su due annualità: 500 euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. La prima ricarica è prevista dalla fine di ottobre, mentre la seconda partirà da aprile 2027. Per mantenere il beneficio sarà necessario effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. Le somme dovranno essere utilizzate entro il 10 ottobre 2027.

Non è prevista alcuna domanda: i beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps. Tra i requisiti figurano un Isee ordinario non superiore a 15 mila euro, l’iscrizione anagrafica di tutti i componenti e l’assenza di altre specifiche forme di sostegno economico, integrazione salariale o indennità di disoccupazione.

La priorità è stata attribuita ai nuclei di almeno tre componenti, secondo criteri legati all’età dei familiari e al valore Isee. La graduatoria definitiva dovrebbe essere pubblicata sul sito del Comune di Messina alla fine di ottobre.

«C’è una necessità che non fa più distinzione fra chi ha uno stipendio e chi no – afferma l’assessora Alessandra Calafiore –. La Carta è importante, ma non copre la vera necessità di tanti messinesi».

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