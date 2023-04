inCucina – Caponata siciliana

Caponata siciliana

La Caponata siciliana è un piatto tipico della cucina siciliana, che affonda le sue radici nella tradizione mediterranea.

La storia della Caponata è molto antica e, come spesso accade con i piatti della cucina popolare, non esiste una versione ufficiale della sua origine. Tuttavia, si pensa che la Caponata abbia origini arabe, poiché il piatto presenta alcuni ingredienti come le melanzane, i pomodori, le olive e le cipolle, che erano molto diffusi nella cucina araba del periodo.

La Caponata è un piatto che viene preparato in tanti modi diversi, ma tutti sono accomunati dall’utilizzo di verdure di stagione e dal condimento a base di pomodoro, cipolle, aceto e zucchero. Gli ingredienti base sono melanzane, pomodori, cipolle, sedano, olive verdi e capperi. A questi si possono aggiungere altri ingredienti come peperoni, carciofi, patate e zucca.

Ecco la ricetta per preparare la Caponata siciliana per 4 persone:

Ingredienti:

2 melanzane

2 pomodori maturi

1 cipolla

2 gambi di sedano

50 g di olive verdi denocciolate

2 cucchiai di capperi sotto sale

1 cucchiaio di zucchero

1/2 bicchiere di aceto di vino bianco

Olio d’oliva extravergine q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tagliare le melanzane a cubetti e metterle in una ciotola con acqua e sale per circa 30 minuti. Scolarle e asciugarle.

In una padella grande, far rosolare la cipolla tagliata a cubetti in olio d’oliva extravergine.

Aggiungere le melanzane e farle cuocere per circa 10-15 minuti, fino a quando saranno morbide.

Aggiungere il sedano tagliato a pezzetti, i pomodori tagliati a cubetti, le olive verdi e i capperi dissalati.

Aggiungere il cucchiaio di zucchero e l’aceto di vino bianco. Salare e pepare a piacere.

Cuocere la caponata a fuoco lento per circa 30-40 minuti, fino a quando il sugo sarà ben asciutto.

Lasciare raffreddare e servire la caponata fredda accompagnata con crostini di pane abbrustolito.

La Caponata siciliana è un piatto molto versatile, che si presta a essere servito come antipasto, come contorno o anche come piatto unico. La sua preparazione richiede un po’ di tempo e di pazienza, ma il risultato finale vale sicuramente la pena!

