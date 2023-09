Professore sospeso per molestie su studentessa minorenne

Un docente dell’istituto superiore di Sant’Agata di Militello è stato sospeso per un anno in seguito alle accuse di violenza sessuale su una studentessa minorenne. La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia, che aveva condotto un’indagine su segnalazione della Procura di Patti.

Il professore è stato accusato di aver molestato la giovane studentessa, la quale è stata convocata alla sua cattedra sotto falsi pretesti nel marzo scorso. Numerosi studenti hanno corroborato le accuse contro di lui, confermando il contesto accusatorio.

L’istituto superiore, in cui l’insegnante lavorava, ha preso provvedimenti immediati sospendendolo dall’incarico per un anno. Le autorità competenti stanno valutando ulteriori azioni legali in base all’andamento delle indagini.

