Maltrattamenti agli anziani, 4 arresti domiciliari a Caltanissetta

In un’operazione condotta stamattina dai Carabinieri di Caltanissetta, quattro persone residenti nella città sono state poste agli arresti domiciliari. Tre di loro, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati coinvolti in una serie di reati gravi, tra cui sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci, in relazione ad anziani ospiti di una casa di riposo locale.

L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta su richiesta della Procura, in seguito a un’indagine avviata nel giugno del 2023 dai Carabinieri. Secondo le autorità, gli anziani ospiti della casa di riposo sarebbero stati abbandonati quotidianamente, spesso per lunghe ore, mettendo a rischio la propria incolumità senza l’adeguata assistenza, soprattutto durante la notte.

Durante le indagini è emerso che la struttura mancava dei necessari requisiti organizzativi e igienico-sanitari. I servizi igienici erano privi di coperture, con pochi bagni adatti alle persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Inoltre, sarebbero stati somministrati tranquillanti agli anziani senza prescrizione medica, al fine di fronteggiare l’assenza di personale, soprattutto di notte.

Un particolare agghiacciante emerso dall’indagine è che uno degli anziani sarebbe stato rinchiuso nel suo letto tramite l’utilizzo di griglie di ferro, impedendogli di spostarsi durante la notte. Questo comportamento ha portato all’ipotesi di reato di sequestro di persona nei confronti di uno degli indagati.

La casa di riposo è stata posta sotto sequestro e affidata a un amministratore giudiziario, mentre è in corso un’ispezione igienico-sanitaria per verificare ulteriori inadempienze. Il personale medico sta effettuando accertamenti sulle condizioni di salute degli anziani.

© Riproduzione riservata.