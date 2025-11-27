Capo d’Orlando, iniziativa per il sostegno ai minori

I consiglieri comunali Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio hanno presentato un atto di indirizzo volto a rafforzare le politiche locali dedicate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, proponendo la definizione di un programma strutturato da finanziare nel Bilancio di Previsione 2026/2028. L’iniziativa prende le mosse dalla recente nomina del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Capo d’Orlando, figura che opera su base volontaria e che, secondo i proponenti, necessita di adeguati strumenti per coordinare attività di tutela e prevenzione.

Tra le motivazioni, i firmatari richiamano l’imminente apertura di uno sportello di ascolto presso il Palazzo Satellite e il ruolo già svolto dalle tre parrocchie locali quali presidi sociali di prossimità. Viene inoltre segnalata la necessità di affrontare fenomeni quali disagio giovanile, povertà educativa e insufficienza degli spazi pubblici dedicati all’aggregazione.

La proposta prevede un piano d’azione condiviso con amministrazione comunale, scuole, organismi giovanili, Commissione Pari Opportunità, associazioni e parrocchie. Il documento impegna il sindaco e la giunta a sviluppare quattro interventi integrati: il potenziamento della rete di ascolto attraverso un servizio di consulenza psicologica nelle scuole; un percorso partecipato per la definizione della “Mappa dei Desideri” relativa alla riqualificazione degli spazi pubblici; l’istituzione di un osservatorio permanente sul benessere minorile con il coinvolgimento di istituzioni e realtà territoriali; la creazione di un fondo comunale finalizzato a sostenere minori in condizioni economiche svantaggiate tramite voucher educativi e tecnologici.

I consiglieri richiedono inoltre l’inserimento di specifiche voci di spesa nel bilancio triennale, la priorità agli interventi individuati dalla “Mappa dei Desideri” e l’apertura di un tavolo di concertazione coordinato dal presidente del Consiglio comunale.

