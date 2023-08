Chiazza biancastra nel mare di Gioiosa Marea: soluzioni in corso

Chiazza biancastra a Gioiosa Marea: la corsa contro il tempo per salvaguardare il turismo locale.

Avvistata una misteriosa chiazza biancastra nel mare di Gioiosa Marea, preoccupando residenti e turisti. L’Amministrazione si attiva per risolvere l’inquinamento e tutelare la bellezza del luogo.

Diverse segnalazioni di una chiazza di colore biancastro nel mare antistante Gioiosa Marea hanno raggiunto la nostra redazione. Tempestivamente, abbiamo effettuato un sopralluogo e documentato l’accaduto tramite fotografie. Contattando il sindaco Giusy La Galia, abbiamo appreso che l’Amministrazione era già al corrente della situazione e aveva programmato un intervento per la serata.

Questo fenomeno, purtroppo, si ripete puntualmente ogni anno, aggravando ulteriormente la già precaria situazione turistica del luogo. La preoccupazione è palpabile tra i residenti e gli operatori turistici, poiché l’incidenza di tale evento può danneggiare l’ambiente marino e la bellezza naturale della zona, fondamentali per l’attrattiva turistica.

Il sindaco ha assicurato di essere fiducioso nel risolvere la questione, e l’intervento previsto dovrebbe permettere di ripristinare la qualità delle acque e del paesaggio. Tuttavia, resta l’urgenza di individuare le cause scatenanti e adottare misure preventive per evitare futuri sgradevoli fenomeni.

Gli abitanti di Gioiosa Marea sono in attesa della risoluzione del problema, sperando che questa situazione non si ripeta e che l’Amministrazione possa garantire una balneazione sicura e piacevole per tutti i visitatori.

