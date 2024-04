Chiusura per lavori tra Messina Centro e Boccetta e svincolo Giostra

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emesso due ordinanze riguardanti la chiusura al traffico veicolare di alcune arterie autostradali. La prima riguarda il tratto autostradale tra gli svincoli di Messina Centro e Boccetta, interessando da domani sera fino a venerdì mattina. La seconda ordinanza coinvolge lo svincolo di Giostra, con chiusura prevista da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile.

La chiusura del tratto autostradale tra Messina Centro e Boccetta sarà attiva dalle ore 21 di domani, giovedì 18 aprile, fino alle 6 di venerdì 19 aprile. Durante questo periodo, sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro, con rientro allo svincolo di Boccetta per i veicoli diretti verso Palermo. Si applicherà un limite massimo di velocità di 60 km/h e sarà vietato sorpassare, conformemente ai decreti ministeriali del 2002 e del 2019.

L’obiettivo di questa misura è permettere la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione lungo l’Autostrada A/20 Messina – Palermo, che includono il ripristino dello strato di usura, l’impermeabilizzazione provvisoria, la riparazione di avvallamenti e altre piccole riparazioni localizzate, dall’area di Messina Sud allo svincolo di Milazzo e relativi svincoli e pertinenze in entrambe le direzioni.

La seconda ordinanza riguarda la chiusura dello svincolo di Giostra, in ingresso e in entrambe le direzioni, della Tangenziale di Messina – Autostrada A/20 Messina – Palermo, programmata da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile, dalle ore 7 alle 19. Questa misura è stata adottata per consentire i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del “Viadotto Ritiro” sull’Autostrada A/20 Messina – Palermo.

In entrambi i casi, le chiusure sono state stabilite considerando le esigenze della circolazione veicolare e al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle infrastrutture autostradali in Sicilia.

