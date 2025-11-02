Tennis, al via il Torneo Internazionale “Città di San Gregorio 2025”

È iniziato il tabellone di qualificazione del Torneo Internazionale di Tennis “Città di San Gregorio 2025”, in corso sui campi in terra rossa del Tennis School “Monte Kà Tira” di San Gregorio di Catania. L’evento, valido per l’M15 ITF World Tennis Tour, prevede un montepremi complessivo di 30.000 euro e si svolgerà fino al 16 novembre, con due tornei di singolare e due di doppio maschile.

Nelle fasi preliminari sono già scesi in campo i tennisti Caiden Frost, Bruno Condorelli, Paolo Gabriele Marino e Giorgio Pantò, impegnati a conquistare un posto nel tabellone principale. Martedì sarà la volta di Simone Consolo e Francesco Scaffidi, entrambi ammessi al main draw grazie alle wild card assegnate dal club. La competizione vede la partecipazione di almeno quindici atleti siciliani del circuito internazionale, tra i quali il palermitano Gabriele Piraino.

La presentazione ufficiale del torneo è prevista per lunedì 3 novembre alle ore 10 presso il circolo di via Castello, con la presenza del direttore tecnico Fabio Scionti, del maestro Giuseppe Zappalà e di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di San Gregorio Sebastiano Sgroi, il presidente regionale della FITP Giorgio Giordano, il deputato nazionale Manlio Messina, il deputato regionale Nicola D’Agostino, il sindaco metropolitano Enrico Trantino e l’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi.

Nel corso della manifestazione sono previste iniziative promozionali, tra cui attività dedicate agli studenti dell’Istituto “Michele Purrello” e tornei riservati ad atleti con disabilità fisiche e intellettive.

