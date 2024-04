Palermo: due arresti per spaccio di stupefacenti e furto

I Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno concluso con successo un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due individui noti alle autorità per il traffico di sostanze stupefacenti. Il primo arrestato è un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Durante una perquisizione presso la sua abitazione, sono stati ritrovati circa 600 grammi di marijuana e un allaccio abusivo all’impianto elettrico pubblico. Il sospettato è stato posto in custodia presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

Il secondo arresto è stato effettuato dai Militari della Stazione di San Filippo Neri, che hanno catturato un 19enne palermitano mentre cedeva cocaina a un acquirente.

Durante la perquisizione personale, sono stati trovati addosso al ragazzo 2 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 134 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi posto agli arresti domiciliari. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

