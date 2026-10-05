Muore dopo un inseguimento a Catania, la Procura apre un’inchiesta

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di Marcello Reito, 40 anni, deceduto dopo avere accusato un malore negli uffici della Polizia di Stato, dove era stato condotto al termine di un inseguimento. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Secondo la ricostruzione finora emersa, Reito si trovava a bordo di uno scooter e non si sarebbe fermato all’alt intimato da una pattuglia impegnata in un controllo. Ne è seguito un inseguimento per le strade di Catania, conclusosi con il fermo dell’uomo.

Il quarantenne è stato successivamente accompagnato negli uffici della Polizia per l’identificazione e gli accertamenti. Qui, secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbe accusato un improvviso malore. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, ma i tentativi di rianimazione non hanno consentito di salvarlo.

La Procura etnea ha quindi avviato un’inchiesta e disposto l’esame autoptico, dal quale sono attesi elementi utili a chiarire le cause della morte. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile.

Gli accertamenti dovranno ricostruire anche le diverse fasi dell’inseguimento, del fermo e della successiva permanenza dell’uomo negli uffici della Polizia. Secondo quanto si apprende, non è esclusa l’eventuale iscrizione di alcuni agenti nel registro degli indagati come atto dovuto in vista dell’autopsia.

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