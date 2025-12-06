Condizioni Meteo, tempo variabile in Sicilia tra sabato e domenica

Le condizioni meteorologiche del fine settimana in Sicilia saranno influenzate da un graduale miglioramento, seguito da un ritorno della nuvolosità nella giornata di domenica. Sabato l’allontanamento della circolazione depressionaria favorirà l’ingresso di masse d’aria più secche e la progressiva attenuazione dell’instabilità residua. Sul litorale tirrenico il mattino sarà caratterizzato da coperture estese e deboli precipitazioni, destinate a diminuire nel corso delle ore.

Il litorale ionico e quello meridionale registreranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sull’Appennino si prevedono condizioni molto nuvolose con piogge e rovesci, anche temporaleschi, in esaurimento dal pomeriggio. Nelle aree interne la nuvolosità sarà consistente con deboli piogge, seguite da schiarite serali. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in successiva rotazione da nord. Il limite dello zero termico sarà attorno ai 2.150 metri, mentre Basso Tirreno e Mare di Sicilia risulteranno molto mossi; il Canale sarà agitato o molto mosso.

Domenica la presenza di un campo di pressioni medio-alte garantirà condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate. Sul versante tirrenico è atteso un aumento della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, cui seguiranno schiarite serali. Il litorale ionico, quello meridionale e le zone interne presenteranno nubi irregolari alternate a spazi di sereno.

Sull’Appennino prevarranno coperture estese con parziali aperture nelle ore centrali. I venti saranno moderati da nord-ovest, con zero termico intorno ai 2.650 metri. I bacini meridionali e occidentali dell’Isola rimarranno molto mossi. – Fonte 3Bmeteo.

