Panificio a Catania: gravi violazioni igieniche e sequestro di prodotti

Nel periodo delle festività Natalizie e di Capodanno, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania hanno intensificato i controlli al fine di contrastare attività illecite e contraffazioni nel settore dei prodotti tipici da forno. L’obiettivo principale è stato prevenire frodi alimentari nella produzione e commercializzazione di prodotti tipici dolciari e da panifici.

Tra le operazioni significative, spicca il sequestro di un panificio che operava in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di prodotti e materie prime in pessimo stato di conservazione, affetti da muffe e tenuti in ambienti contaminati da blatte ed escrementi di roditori.

In un altro caso, sono stati sequestrati prodotti gastronomici in fase di lavorazione, rinvenuti in un laboratorio di panificazione dove il pavimento era stato cosparso di polvere insetticida, rappresentando un grave rischio di contaminazione degli alimenti destinati alla preparazione di specialità gastronomiche da forno tipiche.

Particolarmente preoccupante è stata la scoperta di alcuni panifici che trasformavano il pane invenduto in pangrattato senza rispettare le norme igieniche più elementari e senza applicare l’etichettatura prevista per garantire la tracciabilità della filiera alimentare.

Altre violazioni hanno riguardato l’attivazione di locali seminterrati non autorizzati e il cambio di destinazione d’uso di ambienti abusivamente adibiti alle fasi di lavorazione, senza alcun requisito igienico-strutturale.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 6 quintali di prodotti da forno e segnalati alle autorità competenti i titolari di 10 laboratori artigianali di produzione.

