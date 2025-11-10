“Truffe Stop”, secondo incontro a Camaro Superiore a Messina

Il Parco Urbano per le Arti di Camaro Superiore ha ospitato il secondo incontro territoriale della campagna di prevenzione “Truffe Stop – Prova a prenderli”, iniziativa promossa dal Comune di Messina, Assessorato alle Politiche Sociali, insieme al Ministero dell’Interno, con il contributo di ATM e Messina Social City, nell’ambito del progetto “NonRaggir@Me”. L’incontro si è svolto sabato 8 novembre negli spazi della ex stazione ferroviaria, oggi luogo di aggregazione gestito dall’Associazione Maria Regina.

All’appuntamento hanno partecipato l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il Tenente dei Carabinieri Ciro Grassia, Comandante del Nucleo Operativo Messina Centro. Presenti anche Rosario Ceraolo, Direttore del CeSV Messina, Carmelo Schepisi, Presidente dell’associazione Talitakum APS, e Padre Francesco La Camera. Numerosi residenti del quartiere hanno preso parte all’iniziativa, condividendo esperienze personali e confrontandosi con gli intervenuti.

Il Tenente Grassia ha illustrato le modalità di intervento dell’Arma nei casi di truffa, fornendo indicazioni operative per riconoscere tentativi sospetti telefonici, telematici o in presenza. “Solo così noi militari possiamo intervenire e acciuffare i malfattori in flagranza di reato”, ha dichiarato. L’Assessora Calafiore ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della comunità: “Vi invitiamo ad essere sentinelle e a parlarne con i vostri cari, i vostri amici e i vostri parenti”.

Il calendario degli incontri proseguirà il 14 novembre al Salone delle Figlie del Divino Zelo di Faro Superiore, il 15 novembre al Circolo Anziani di Giampilieri Marina e il 22 novembre al Teatro dell’oratorio di San Matteo a Giostra.

