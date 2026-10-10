Prevenzione glaucoma, 30 screening gratuiti a Galati Mamertino

A Galati Mamertino si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari e alla diagnosi precoce, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale della Vista dell’8 ottobre.

L’appuntamento, organizzato presso la sede comunale dell’AVIS, guidata dalla dottoressa Giulia Drago, ha coinvolto i donatori di sangue in un programma di sensibilizzazione sull’importanza dei controlli periodici della salute visiva.

L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Territoriale di Messina, presieduta da Costantino Mollica, in collaborazione con l’AVIS Comunale di Galati Mamertino e la Rete Civica della Salute.

Nel corso della mattinata sono stati effettuati 30 screening visivi, comprendenti la misurazione della pressione intraoculare, un controllo utile per individuare possibili fattori di rischio legati al glaucoma, patologia che può compromettere progressivamente la funzionalità del nervo ottico.

Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla dottoressa Maria Briguglio, specialista in oculistica, che ha messo a disposizione la propria competenza professionale per le attività di prevenzione rivolte ai partecipanti.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre alle dottoresse Maria Briguglio e Giulia Drago, Marisa Briguglio, coordinatrice provinciale per Messina della Rete Civica della Salute, la volontaria AVIS Bettina Campisi e Gianfranco Zagami, responsabile dell’unità mobile oftalmica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Territoriale di Messina.

L’attività si inserisce nel programma di sensibilizzazione sanitaria rivolto alla popolazione, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie oculari attraverso controlli specialistici e iniziative territoriali.

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