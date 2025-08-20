Screening sanitari gratuiti dei Lions e Leo Club per la salute nei Nebrodi

Il Lions Club Capo d’Orlando, appartenente al Distretto 108 Yb Sicilia guidato dal governatore Diego Taviano, inaugura il nuovo anno sociale 2025-2026 con la ripresa delle attività di prevenzione sanitaria. Il programma prevede una serie di screening dedicati alla salute, con particolare attenzione alla vista, rivolti ai cittadini del comprensorio nebroideo. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla presidente del Club, Maria Trusso Sfrazzetto.

Il Leo Club, guidato da Francesca Taviano, collaborerà attivamente attraverso il coinvolgimento dei giovani soci, in linea con lo spirito lionistico che contraddistingue il movimento. La prima giornata di prevenzione è fissata per il 30 agosto 2025 presso il salone parrocchiale della Chiesa Maria SS. di Lourdes a Gliaca di Piraino, grazie alla disponibilità di padre Antonio Mancuso.

Le attività di screening, coordinate da Maria Briguglio, responsabile dell’area vista del Lions Sicilia, includeranno visite gratuite di vari specialisti. Sono previsti controlli visivi e oculistici a cura della stessa Briguglio, esami ortottici condotti da Carmelo Scafidi, valutazioni odontoiatriche affidate a Walter Taviano, controlli posturali da parte di Evaristo Molica Franco e screening logopedici a cura di Barbara Agnello e Maria Grazia Scaffidi. Inoltre, Sandro Paparone terrà un corso pratico “Viva Sofia” sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Gli esami visivi saranno eseguiti sul camper mobile oftalmico dell’Unione Ciechi Regione Sicilia, coordinato da Nino Fichera. L’iniziativa è sostenuta anche dalla Rete Civica della Salute, con la coordinatrice provinciale Marisa Briguglio e la referente di Piraino, Marilena Foti, nonché dall’associazione Vivi a Colori di Susanna Sapienza. Per partecipare è richiesta la prenotazione, contattando il numero 3483734689 dalle ore 9 alle 12.

👁 Articolo letto 507 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.