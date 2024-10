I risultati ambientali e sociali del 2023 della Caronte & Tourist

La rendicontazione della sostenibilità aziendale ha acquisito crescente rilevanza negli ultimi anni. Tuttavia, il Gruppo Caronte & Tourist ha iniziato a pubblicare il proprio bilancio di sostenibilità già dal 2017, senza alcun obbligo legislativo. Lo scopo principale, come sottolineato dalla presidente Olga Mondello Franza durante la cerimonia tenutasi al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, è dimostrare l’impegno verso il territorio, la comunità e l’ambiente.

Nel corso dell’evento, a cui ha partecipato anche il sindaco di Messina Federico Basile, sono stati esposti dati significativi: il Gruppo impiega 1.229 dipendenti e opera con 29 navi, trasportando oltre 6,5 milioni di passeggeri, 2,3 milioni di auto e 700.000 veicoli commerciali. Le sue attività collegano 15 isole e contribuiscono all’economia locale, facendo del Gruppo il secondo contribuente privato in Sicilia. Oltre a ciò, Caronte & Tourist vanta certificazioni ambientali come la ISO 14001, l’ISO 37001 per la prevenzione della corruzione e l’ISO 30415 per la promozione della diversità e inclusione.

L’azienda ha recentemente aggiornato il proprio Codice Etico e introdotto misure di whistleblowing in linea con il D.lgs. 24/2023. Il CEO Pietro Franza ha illustrato il modello di business innovativo adottato dal Gruppo, incentrato sulla customer experience e su un approccio “test & learn”, volto a migliorare i servizi attraverso il feedback continuo dei clienti. Il Gruppo ha inoltre fissato rigorosi parametri di qualità per assicurare la regolarità e la puntualità dei viaggi, la sicurezza e la soddisfazione dei passeggeri. Nel 2023, il 97% dei servizi è stato erogato senza interruzioni.

L’attenzione del Gruppo verso la sostenibilità ambientale è confermata dall’introduzione della Elio, la prima nave traghetto nel Mediterraneo a utilizzare il gas naturale liquefatto, e dalla realizzazione di ulteriori unità come la Pietro Mondello, dotata di tecnologie avanzate e previste per il 2024. Il Piano strategico pluriennale prevede anche significativi investimenti nel rinnovamento della flotta, migliorando l’efficienza operativa e le prestazioni ambientali.

Secondo Lorenzo Matacena, vicepresidente del Gruppo, l’azienda si impegna in una politica ambientale che coinvolge anche i dipendenti, promuovendo comportamenti virtuosi come il riciclaggio e il risparmio energetico. L’impegno per la sicurezza sul lavoro è stato ribadito dall’AD Calogero Famiani, che ha evidenziato gli investimenti fatti per prevenzione e formazione.

Il Gruppo Caronte & Tourist è fortemente orientato alla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, come dimostrano le varie certificazioni ottenute, tra cui la ISO 9001 e la ISO 45001. Inoltre, promuove un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della diversità, considerata una risorsa strategica per la crescita aziendale. Tale visione è condivisa anche dal HR Manager Tiziano Minuti, che ha sottolineato come ogni dipendente rappresenti una risorsa unica per l’azienda.

