Nautica e sviluppo del territorio: al via la terza fiera a San Giorgio
Il Lungomare San Giorgio di Gioiosa Marea ospiterà dal 26 al 28 giugno la terza edizione della Fiera dedicata al comparto nautico, dal titolo “Nautica: Prospettive per il futuro!”. L’iniziativa rientra tra i progetti sostenuti dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato per le Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace” per l’anno 2026.
La manifestazione prenderà il via venerdì 26 giugno con la presentazione ufficiale dell’evento. Nel corso della serata è prevista una degustazione gratuita di pennette con pesce spada e melanzane, accompagnata da un momento conviviale aperto ai partecipanti. A seguire si terrà un appuntamento musicale dedicato all’intrattenimento del pubblico.
Il programma proseguirà sabato 27 giugno con l’apertura degli stand espositivi allestiti lungo il lungomare. Gli spazi saranno dedicati alle attività legate al settore nautico e alle realtà coinvolte nell’evento. Anche in questa giornata la programmazione prevede un momento musicale serale rivolto ai visitatori.
Domenica 28 giugno si svolgerà l’ultima giornata della manifestazione. Gli stand espositivi torneranno ad accogliere il pubblico lungo il Lungomare San Giorgio, offrendo un’occasione di incontro tra operatori, appassionati e cittadini. La chiusura dell’evento sarà accompagnata da un ulteriore appuntamento musicale inserito nel calendario della fiera.
La tre giorni si propone come momento dedicato alla promozione delle attività nautiche e alla valorizzazione delle opportunità legate al settore marittimo, attraverso esposizioni, incontri e iniziative rivolte ai visitatori presenti sul territorio.
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