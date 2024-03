Criticità occupazione siciliana: pochi laureati e scarsa preparazione

La Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro ha evidenziato le sfide dell’occupazione in Sicilia, con un focus sul divario tra formazione e impiego. Secondo Maurizio Adamo, presidente della Consulta Regionale dei Consulenti del Lavoro, la situazione è critica: “In Sicilia pochi laureati, poco preparati e senza esperienza, così uno su due non trova lavoro”. Le difficoltà aumentano con il passare degli anni, con un divario sempre più evidente tra laureati e opportunità lavorative.

Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, sottolinea l’importanza degli incentivi ma anche la necessità di una formazione più adatta alle esigenze del mercato. È essenziale un aggiornamento delle competenze per rispondere alle crescenti richieste nei settori digitali e green.

Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione Consulenti per il Lavoro, propone un aumento dei fondi per le politiche attive, con un focus sui tirocini e sull’aggiornamento delle competenze. È fondamentale replicare modelli efficaci come il programma “Garanzia occupabilità lavoratori”, che ha già mostrato risultati positivi nel reinserimento nel mercato del lavoro.

La situazione richiede un intervento urgente per riequilibrare l’offerta formativa e le opportunità lavorative in Sicilia. Solo con investimenti mirati e politiche attive sarà possibile ridurre il divario esistente e fornire ai giovani laureati le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro con successo.

