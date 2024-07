Nuova Linea di produzione Asettica per Sibeg Coca-Cola a Catania

Sibeg Coca-Cola ha compiuto un significativo passo avanti nella sua strategia di modernizzazione inaugurando l’ottava linea di produzione, la nuova Linea Asettica, presso lo stabilimento nella zona industriale di Catania. L’azienda, attiva in Sicilia dal 1960, è responsabile della produzione, imbottigliamento e sviluppo di tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company nella regione.

L’implementazione della nuova linea è il risultato di dodici mesi di intenso lavoro e un investimento di 13,5 milioni di euro. La struttura, che occupa oltre 2.000 metri quadrati precedentemente destinati a magazzino, non solo potenzierà la capacità produttiva, ma avrà anche un impatto positivo sull’occupazione. L’amministratore delegato di Sibeg Coca-Cola, Luca Busi, ha dichiarato: «La nuova linea asettica, dotata delle più avanzate tecnologie nel campo della produzione di bevande, garantirà standard di qualità elevatissimi, massimi livelli di sicurezza e integrità del prodotto. Potremo finalmente produrre in casa le bevande non gassate che richiedono confezionamento asettico: the, sport drinks, acque vitaminiche. Un potenziamento che consentirà anche di ritagliarci un nuovo ruolo nella filiera, quello di co-packer per il sistema Coca-Cola o per altri produttori».

Tra i macchinari innovativi adottati da Sibeg Coca-Cola spicca la fardellatrice digitalizzata forPAC, un robot di ultima generazione che permette il confezionamento protetto da agenti esterni utilizzando tecnologia a freddo. Questo macchinario consente un risparmio del 90% dell’energia normalmente impiegata nei sistemi tradizionali e una riduzione del 70% della plastica grazie alla diminuzione della quantità di film estensibile applicato al fardello.

L’investimento avrà anche effetti diretti sull’occupazione. Attualmente Sibeg Coca-Cola impiega circa 405 dipendenti e, secondo l’amministratore delegato Luca Busi, entro il 2024 l’azienda prevede di assumere altre 16 persone, segnando un trend di crescita del 4%. La nuova linea asettica incrementerà la capacità produttiva dell’azienda di 6 milioni di casse annuali. Inoltre, il bilancio del risparmio di emissioni sarà notevole, grazie all’efficienza energetica e alla riduzione del trasporto e dell’approvvigionamento di materiali, con una significativa diminuzione delle emissioni di CO2.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo