Tentano la fuga ma vengono arrestati, agenti aggrediti dai familiari

Due uomini di 35 e 28 anni, entrambi catanesi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di fuga in auto tra le strade del quartiere San Cristoforo a Catania. L’intervento degli agenti della squadra volanti della Questura è scaturito da un controllo su un veicolo sospetto, localizzato in una zona centrale frequentata da cittadini e turisti. Il conducente, alla vista dei poliziotti, ha ignorato l’ordine di fermarsi e ha dato inizio a una fuga ad alta velocità, mettendo a rischio pedoni e automobilisti.

La corsa si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare il mezzo e a fermare i due occupanti, i quali hanno tentato invano di proseguire la fuga a piedi. Durante le fasi successive all’arresto, una folla composta da circa trenta persone, tra cui familiari e residenti, ha circondato la volante della Polizia.

Secondo quanto riferito, alcuni tra i presenti hanno aggredito gli agenti, colpendoli con calci e schiaffi nel tentativo di ostacolare l’arresto.

Una donna, identificata come madre di uno degli arrestati, ha ripetutamente colpito i poliziotti per cercare di favorire la fuga del figlio. L’intervento di ulteriori pattuglie della Polizia e di una squadra dell’Esercito Italiano ha consentito di ripristinare l’ordine. I due agenti coinvolti hanno riportato ferite alle mani, per le quali è stato necessario il ricorso a cure mediche.

Portati negli uffici di Polizia, è emerso che uno dei due uomini era evaso dagli arresti domiciliari.

Dopo la comunicazione al pubblico ministero di turno, entrambi sono stati condotti in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, nel rispetto della presunzione di innocenza.

