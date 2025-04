Gioiosa Marea premiata per interventi Protezione Civile strategici

Il Comune di Gioiosa Marea ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito dell’edizione 2025 di Ecomed, manifestazione tenutasi presso il quartiere fieristico di Misterbianco e dedicata ai temi ambientali e alla gestione delle risorse nel Mediterraneo. In occasione della giornata inaugurale, il sindaco Giusi La Galia ha preso parte alla cerimonia, insieme ad altri amministratori locali.

Nel contesto della “maratona” dedicata ai Comuni virtuosi in materia di Protezione Civile, a Gioiosa Marea è stato conferito un attestato per l’utilizzo strategico dell’autobotte assegnata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, impiegata per contrastare l’emergenza idrica in ambito regionale. L’amministrazione ha inoltre ricevuto una menzione speciale per il tempestivo intervento a favore di alcuni comuni limitrofi colpiti dagli incendi estivi, ai quali è stato fornito supporto logistico.

La premiazione ha evidenziato il valore delle sinergie tra enti locali, strutture operative e volontariato, nonché l’importanza della pianificazione, della prevenzione e dell’impiego coordinato delle risorse pubbliche nel settore della Protezione Civile.

Nel corso dell’evento, il sindaco La Galia, accompagnata dal responsabile del settore comunale di Protezione Civile, Michele Ricciardi, ha annunciato che entro la fine del mese di aprile il Consiglio Comunale discuterà l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

«Come Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco La Galia – ci impegniamo con determinazione a fare da ponte tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le associazioni di volontariato, le scuole e tutta la nostra comunità». Ha inoltre rivolto un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile e ai Rangers, nonché ai rappresentanti istituzionali Salvatore Cocina, Bruno Manfrè e Francesco Benedetti per il costante supporto tecnico e operativo.

© Riproduzione riservata.

