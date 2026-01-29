Ristori alle aziende colpite dal maltempo, stanziati 23 milioni

La Regione Siciliana ha dato avvio al primo intervento di sostegno economico destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry. Nel corso della seduta di giunta, il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato il bando che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, con un importo minimo di 5 mila euro, finalizzati alla ripresa delle attività economiche rimaste inattive a causa dei danni provocati dal maltempo.

Il provvedimento rappresenta la prima fase di un piano articolato di aiuti che sarà affiancato, nelle prossime settimane, da un secondo strumento di finanziamento. Quest’ultimo prevede la concessione di credito agevolato, con il 60 per cento delle somme a tasso zero e il restante 40 per cento a fondo perduto, oltre a un periodo di pre-ammortamento della durata di tre anni.

«È un primo e concreto segnale di attenzione verso tutte quelle realtà imprenditoriali duramente colpite dal ciclone Harry», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, sottolineando la necessità di fornire risposte rapide e di garantire un sostegno immediato alle aziende danneggiate. Il governatore ha inoltre evidenziato l’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi e l’obiettivo di tutelare il comparto del turismo balneare in vista della prossima stagione estiva.

Il bando sarà pubblicato la prossima settimana con decreto dell’assessorato delle Attività produttive e disporrà di una dotazione complessiva di 23 milioni di euro, di cui 20 milioni stanziati dalla Regione e 3 milioni provenienti dalla Protezione civile. L’erogazione dei contributi sarà affidata a Irfis-FinSicilia.

In considerazione dell’urgenza dell’intervento, l’accesso ai ristori avverrà in deroga alle procedure ordinarie e richiederà esclusivamente la presentazione di una perizia giurata. Potranno presentare domanda micro, piccole e medie imprese, comprese associazioni ed enti del terzo settore operanti lungo i litorali siciliani, incluse le isole minori. La piattaforma per l’invio delle richieste sarà attivata entro la seconda metà di febbraio per un periodo di 30 giorni, con l’obiettivo di completare le erogazioni entro fine marzo.

👁 Articolo letto 59 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.