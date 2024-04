Stabilizzazione del personale e nuove assunzioni al Policlinico di Messina

La stabilizzazione del personale del Policlinico di Messina a tempo determinato e l’implementazione di un piano ad hoc per il reclutamento di nuove risorse segnano un passo significativo nell’evoluzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) G. Martino di Messina.

In linea con la strategia di consolidamento e proiezione delineata sin dall’insediamento del manager Giorgio Giulio Santonocito, il potenziamento delle risorse umane emerge come pilastro fondamentale. La recente firma della delibera di immissione in servizio, avvenuta venerdì 19 Aprile, rappresenta un importante traguardo. Tale delibera riguarda ventuno professionisti, di cui due appartenenti al comparto e diciannove dirigenti medici, che hanno soddisfatto i requisiti per la stabilizzazione e per i quali è disponibile una posizione nella dotazione organica dell’Azienda. È prevista anche la stabilizzazione di altre tre unità nell’ambito della dirigenza sanitaria.

Parallelamente, il nuovo piano di assunzioni concepito dalla governance prevede il reclutamento di 63 nuove risorse nei prossimi mesi. Queste figure comprendono medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche, programmatori, ingegneri, assistenti amministrativi e autisti. Tale iniziativa mira a potenziare diverse aree di attività, fondamentali per un miglioramento organizzativo complessivo.

Il reclutamento di personale si accompagna alle azioni strutturali intraprese per affrontare le esigenze emergenziali, come la ripresa dei lavori al cantiere del Pronto Soccorso e l’inaugurazione della nuova sede provvisoria del Padiglione C. È prevista anche l’apertura della nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) il prossimo mercoledì 24 Aprile.

Il manager Giorgio Giulio Santonocito sottolinea l’importanza della valorizzazione del personale dell’AOU per il rilancio e la crescita dell’Azienda. Il piano assunzioni, concepito con attenzione, si propone di colmare le lacune e di rafforzare le aree strategiche per un miglioramento complessivo dell’organizzazione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo