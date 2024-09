Inizio anno scolastico, gli auguri dal Dirigente Leon Zingales

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Prof. Leon Zingales, ha rivolto un messaggio di auguri agli studenti, ai genitori e al personale scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Desidero estendere i miei più sinceri auguri di un felice e proficuo anno scolastico a tutti voi, alle Amministrazioni Comunali e, in particolare, ai Signori Sindaci di questo splendido territorio”, ha dichiarato.

Zingales ha invitato la comunità scolastica a vivere l’anno con impegno e passione, favorendo una crescita culturale improntata alla libertà e all’umanità. Nel suo discorso, ha riconosciuto le difficoltà del periodo storico caratterizzato da conflitti e violenze diffuse, ma ha esortato a non perdere la speranza. “In questi momenti di crisi morale e spirituale, lo studio deve essere portato avanti con maggiore sacrificio”, ha sottolineato, indicando l’istruzione come strumento chiave per superare le sfide contemporanee e per “far dominare la luce della speranza”.

Il dirigente scolastico ha rimarcato l’importanza della costanza e della determinazione nel percorso formativo, ritenendole fondamentali per la crescita della comunità. “Dobbiamo crescere insieme e valorizzare le intelligenze di ogni alunno”, ha affermato, sottolineando come l’Istituto si sia impegnato a creare ambienti di apprendimento sempre più accoglienti ed efficaci.

Zingales ha poi evidenziato l’impegno del corpo docente, orientato all’innovazione e all’apertura verso il mondo esterno, senza mai dimenticare l’amore per il territorio. Ha inoltre enfatizzato il ruolo cruciale dei genitori e della comunità nel raggiungimento degli obiettivi educativi: “Solo l’azione sinergica di tutti può creare quello slancio vitale di cui si ha bisogno”.

Il discorso si è concluso con l’annuncio che l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra le tre scuole siciliane che parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, il prossimo 16 settembre, presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. All’evento saranno presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Zingales ha infine garantito il proprio impegno nel raggiungere sempre più ambiziosi obiettivi, ispirandosi alle parole di Sant’Agostino: “Chi presiede si faccia servo di coloro ai quali sembra comandare”.

