Farmacia e cardiologo a distanza salvano 80enne a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Un ottantenne in vacanza a Gioiosa Marea ha evitato conseguenze gravi grazie a un controllo precoce in farmacia. Sentendosi leggermente affaticato, si è recato alla Farmacia Saggio per un esame Holter cardiaco in telemedicina, non un semplice elettrocardiogramma. Il dispositivo, applicato sul torace, ha registrato l’attività elettrica per 24 ore e ha trasmesso i dati a un cardiologo di Brescia. Il medico ha individuato pause cardiache e blocchi di conduzione potenzialmente letali e ha contattato immediatamente la farmacia: “È necessario andare in ospedale immediatamente”.

Il paziente è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stato sottoposto a esami approfonditi e monitoraggio continuo. L’équipe di Cardiologia ha confermato la necessità di un intervento e, dopo alcuni giorni di osservazione, ha impiantato un pacemaker per regolare il battito e prevenire nuove crisi.

L’operazione si è conclusa positivamente e l’ottantenne ha ripreso la convalescenza in Sicilia, tornato a godersi il soggiorno con uno stato di salute ristabilito. Questo episodio conferma l’efficacia di un percorso integrato di sanità moderna, in cui la telemedicina supera le distanze geografiche, accelera le diagnosi e ottimizza le risorse, garantendo cure tempestive anche nelle aree più isolate.

