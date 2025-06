Campagna nazionale a Messina per la carenza dei medici di famiglia

A Messina prende avvio la campagna nazionale promossa dalla FIMMG per affrontare la carenza di medici di famiglia, una problematica che interesserà l’intero Paese nei prossimi anni. Secondo le stime, entro 3-5 anni mancheranno circa 7.000 medici di medicina generale, con conseguenze rilevanti per il sistema sanitario, dove questa figura rappresenta un elemento chiave nel rapporto con il paziente, fondato su fiducia e conoscenza personale.

Giacomo Caudo (nella foto), presidente nazionale FIMMG, evidenzia che «spesso questo tipo di carriera viene percepita come poco attrattiva», ma che l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie croniche rendono il medico di famiglia una figura indispensabile.

Aurelio Lembo, presidente FIMMG Messina, sottolinea che «l’obiettivo è incentivare i laureati in medicina e chirurgia a scegliere il corso di formazione specifica», vista la progressiva uscita dal lavoro di molti colleghi prossimi alla pensione. L’iniziativa si traduce in una campagna di comunicazione diffusa su manifesti affissi in numerose città italiane, inclusa Messina, rivolta in particolare ai neolaureati, con lo slogan «Unisciti a noi, prenditi cura della nostra comunità».

Attualmente, in Italia mancano circa 5.500 medici di famiglia e oltre 14 milioni di persone hanno più di 65 anni. La Sicilia, pur collocandosi in una posizione migliore rispetto ad altre regioni, non è esente da tali difficoltà.

