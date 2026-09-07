Tragedia alla Monte Erice, due giovani spettatori perdono la vita

Due giovani spettatori hanno perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite durante la 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice. Le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco, rispettivamente di 18 e 20 anni, arrivati da Belmonte Mezzagno per assistere alla competizione automobilistica.

L’incidente si è verificato nella zona della postazione 9, lungo il percorso che da Valderice conduce a Erice. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la Peugeot 308 Tcr numero 54 guidata dal pilota di Caltanissetta Marco Nicoletti è uscita dal tracciato, raggiungendo l’area nella quale si trovavano alcuni spettatori.

La vettura avrebbe investito i due giovani, il commissario di gara Mario Marchese e il pilota Calogero Lombardo, oltre a colpire una balla di fieno e un’auto parcheggiata fuori dal circuito. Tra le ipotesi sulle cause dell’incidente figura un possibile problema all’impianto frenante, circostanza che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti.

Nicoletti, finito con la Peugeot in un burrone, è stato estratto dalla vettura e ha riportato lievi conseguenze. Anche Lombardo, pilota nisseno, è rimasto coinvolto mentre si trovava nei pressi della postazione dopo essere stato costretto ad abbandonare precedentemente la gara a causa di un altro incidente.

I soccorsi hanno trasferito i feriti all’ospedale Sant’Antonio Abate. Mario Marchese è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un infarto. Il sindaco di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Bisconti e Greco.

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