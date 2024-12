Sosta selvaggia a Catania, oltre 30 veicoli multati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina in via Santa Sofia, nei pressi del pronto soccorso del Policlinico di Catania, per contrastare la sosta irregolare di numerosi veicoli. L’operazione, motivata dalla necessità di garantire la fluidità dell’accesso ai mezzi di soccorso e agli utenti, rappresenta il secondo intervento di questo tipo effettuato nell’arco di pochi giorni.

L’azione è scaturita a seguito di diverse segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura di Catania, alcune delle quali inoltrate tramite l’applicazione “YouPol”. Le segnalazioni denunciavano la presenza di autovetture parcheggiate in modo tale da ostacolare il transito dei veicoli di emergenza, creando disagi significativi per i cittadini.

Alle ore 09:30 circa, le motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato la presenza di oltre 30 veicoli parcheggiati in maniera irregolare. La Polizia Locale, convocata per supportare l’operazione, ha collaborato alla verbalizzazione delle infrazioni, dato l’elevato numero di mezzi coinvolti. Alcuni automobilisti, allontanandosi durante l’attività di contestazione, riceveranno il verbale direttamente presso il proprio domicilio, come previsto dal codice della strada.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona antistante l’ingresso del pronto soccorso, dove sono stati posizionati blocchi in cemento (new jersey) per prevenire soste irregolari. Tuttavia, nonostante queste misure, diversi veicoli sono stati parcheggiati accanto ai blocchi, aggravando la situazione e limitando ulteriormente il transito veicolare. La Polizia di Stato e la Polizia Locale proseguiranno i controlli per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza stradale.

