Schifani riceve il generale Giuseppe Magliocco a Palazzo d’Orléans

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto oggi a Palazzo d’Orléans il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza, generale di corpo d’armata Giuseppe Magliocco, in occasione di una visita ufficiale.

L’incontro si è svolto presso la sede della Presidenza della Regione e ha rappresentato un momento di confronto istituzionale tra il vertice dell’amministrazione regionale e il rappresentante dell’alto comando delle Fiamme gialle per l’area dell’Italia Sud-occidentale. Il colloquio, definito «cordiale», si è inserito nell’ambito delle relazioni tra le istituzioni regionali e gli organi dello Stato impegnati nelle attività di controllo economico-finanziario e tutela della legalità sul territorio.

Al termine dell’appuntamento, il governatore Schifani ha consegnato al generale Magliocco un crest raffigurante i simboli ufficiali della Regione Siciliana, quale segno di riconoscimento e testimonianza dell’incontro istituzionale avvenuto nella sede della Presidenza.

La visita si colloca nel quadro delle relazioni tra la Regione Siciliana e i vertici della Guardia di finanza, impegnata in funzioni di vigilanza economica, contrasto agli illeciti finanziari e tutela delle risorse pubbliche, con competenze estese anche al territorio siciliano.

