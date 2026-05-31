Rotary Sant’Agata, assegnate le Targhe Arti, Mestieri e Professioni

Nella cornice del Salone dei Principi del Castello Gallego si è tenuta la consueta cerimonia di assegnazione delle Targhe Rotary “Arti, Mestieri e Professioni”, iniziativa promossa dal Rotary Club Sant’Agata di Militello e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze professionali del territorio.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del club, Giulio Settimo Franchina, che ha ricordato come il riconoscimento, istituito nel 1990, venga conferito a personalità che, attraverso il proprio impegno lavorativo e professionale, contribuiscono allo sviluppo e alla crescita della comunità locale. Nel corso del suo intervento ha inoltre ripercorso le attività realizzate durante l’anno rotariano, caratterizzato dal tema “Uniti per fare del bene”.

Successivamente è intervenuto il sindaco Bruno Mancuso, che ha evidenziato il ruolo svolto dal Rotary Club nelle iniziative rivolte al tessuto economico, professionale e sociale del comprensorio.

Il past president Glauco Milio, alla guida della Commissione Targhe Rotary, ha illustrato le finalità dell’iniziativa, sottolineando come il premio sia rivolto non soltanto ai risultati professionali raggiunti, ma anche ai valori umani e al servizio reso alla collettività.

La fase centrale della manifestazione è stata dedicata alla presentazione dei destinatari delle targhe. Rosalia Sidoti Pinto, dirigente medico ginecologa, è stata presentata da Concettina Gianguzzi e Glauco Milio. Pippo Rizzo ha introdotto l’architetto, storico e giornalista Nuccio Lo Castro. Concettina Gianguzzi ha inoltre presentato Antonino Rizzo, ingegnere chimico nucleare e amministratore delegato della Ribel Valvole. Valentina Patti e Valentina Nigrone hanno illustrato il percorso dell’imprenditore e maestro ceramista Filippo Fratantoni. Lorenzo Bertini ha presentato Giuseppe e Rosario Ceraolo, cofondatori delle Porte IMIC. Salvino Fidacaro ha introdotto i fratelli Meneghini, fondatori della Meneghini Linea Arredo, mentre Antonio Castorina ha presentato i fratelli Scaffidi Abate, fondatori della SYFAR srl.

A chiudere la serata è stata Pia Pollina, assistente del Governatore del Distretto 2110, che ha portato il saluto del governatore Sergio Malizia, richiamando l’attenzione sul valore delle professionalità locali e sul contributo offerto dalle persone premiate nei diversi settori produttivi e professionali del territorio.

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