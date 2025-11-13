Sideman in visita ad Acireale, incontro con il vescovo Raspanti

L’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Sideman, ha effettuato questa mattina una visita istituzionale all’Episcopio di Acireale, dove è stato accolto dal vescovo Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. L’incontro, svoltosi il 13 novembre 2025, si inserisce nel percorso di relazioni tra Israele e la Santa Sede e ha offerto l’occasione per un confronto sui temi del dialogo interreligioso e della cooperazione culturale.

Nel corso del colloquio, mons. Raspanti ha evidenziato il valore del mantenimento di rapporti costanti tra comunità religiose e istituzioni civili, affermando che è essenziale favorire “forme di collaborazione improntate al rispetto reciproco e alla costruzione di cammini condivisi”.

L’ambasciatore Sideman ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha richiamato l’impegno congiunto di Israele e della Santa Sede nel sostenere “una cultura dell’incontro capace di valorizzare il dialogo”.

La visita è proseguita alla Basilica Cattedrale, dove il rappresentante diplomatico è stato accompagnato dal parroco Mario Fresta. Successivamente, l’ambasciatore ha raggiunto il Museo Diocesano, accolto dal direttore don Antonio Agostini. L’intero itinerario è stato illustrato in lingua inglese da Roberta Leonardi, presidente dell’associazione Stoà Sicula, che ha curato il percorso culturale.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle relazioni istituzionali che mirano a consolidare il dialogo tra la Chiesa acese e le rappresentanze diplomatiche, con particolare attenzione ai temi della cooperazione e della promozione culturale.

