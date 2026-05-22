Fine settimana stabile, attese solo deboli piogge interne domenica

Fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica in Sicilia, con condizioni generalmente favorevoli e prevalenza di cieli sereni su gran parte del territorio regionale.

Per la giornata di sabato è previsto il consolidamento di un’area di alta pressione che interesserà l’intera Isola, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sul versante tirrenico, lungo la fascia meridionale, nelle aree appenniniche e nelle zone interne il cielo si manterrà per lo più sereno o poco nuvoloso nell’arco della giornata. Situazione analoga sul litorale ionico, dove il tempo resterà in prevalenza stabile con la possibilità di qualche addensamento nelle ore serali. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali e tenderanno ulteriormente ad attenuarsi. Lo zero termico si collocherà attorno ai 3.500 metri. Condizioni del mare generalmente tranquille sul Basso Tirreno, mentre il Canale si presenterà mosso e il Mare di Sicilia passerà da mosso a poco mosso.

Per domenica è atteso un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione, con prevalenza di condizioni soleggiate e soltanto locali annuvolamenti nelle prime ore del giorno. Sul litorale tirrenico il cielo resterà poco nuvoloso o sereno per l’intera giornata. Sul versante ionico e lungo le coste meridionali si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite. Sui rilievi appenninici è prevista una moderata variabilità nelle ore centrali, mentre nelle aree interne l’aumento della nuvolosità potrà favorire deboli precipitazioni nel pomeriggio, in esaurimento entro sera. Venti ancora deboli da nord e zero termico in lieve calo fino a circa 3.400 metri. Mari generalmente poco mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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