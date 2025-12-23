Autorità portuale di Messina, Barbera nel Comitato di gestione

L’avvocato Antonio Barbera è stato designato quale rappresentante della Regione Siciliana nel Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. La nomina è stata formalizzata dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ne ha dato comunicazione al commissario straordinario dell’Autorità portuale, Francesco Rizzo.

Barbera, segretario cittadino di Forza Italia, entra così a far parte dell’organismo di governo dell’ente portuale che sovrintende alla pianificazione e alla gestione delle infrastrutture dello scalo messinese e dell’area dello Stretto. La designazione rientra nelle prerogative regionali previste per la composizione del Comitato di gestione.

Sulla scelta è intervenuto il portavoce della sezione messinese di Forza Italia, Alberto Vermiglio, che ha espresso apprezzamento per l’indicazione del presidente della Regione. “Siamo soddisfatti che il presidente abbia individuato il nostro segretario per un incarico ritenuto strategico per lo sviluppo futuro e per le nuove progettualità portuali della città”, ha dichiarato, ringraziando il governatore per la decisione assunta.

Vermiglio ha inoltre sottolineato il sostegno fornito alla designazione dalla sottosegretaria Matilde Siracusano. “Questa scelta – ha aggiunto – conferma l’attenzione verso Messina e contribuisce a rafforzare le istituzioni attraverso il coinvolgimento di professionalità del territorio”. Secondo il portavoce, l’ingresso di Barbera nel Comitato di gestione rappresenta un apporto qualificato per l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, chiamata a seguire le prossime fasi di programmazione e sviluppo delle attività portuali.

