Violenza sessuale ad una 13enne, 5 egiziani maggiorenni a processo

Cinque egiziani maggiorenni andranno a processo per l’accusa di violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una tredicenne, il 30 gennaio scorso, nei bagni pubblici della Villa Bellini a Catania. La richiesta di giudizio immediato avanzata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dalla sostituto Anna Trinchillo è stata accolta dal gip. La prima udienza del caso è stata programmata per il 24 settembre, presso la seconda sezione penale del Tribunale.

Attualmente, quattro degli indagati si trovano in carcere, mentre il quinto, che ha collaborato alle indagini, è agli arresti domiciliari. L’aggressione si è svolta in presenza del fidanzato diciasettenne della vittima. Due altri egiziani, non maggiorenni, sono indagati e detenuti; le loro posizioni sono sotto esame dalla Procura per i minorenni di Catania, guidata da Carla Santocono.

Le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzato sono state cruciali per lo sviluppo delle indagini. Gli adolescenti hanno fornito una testimonianza dettagliata e riconosciuto i loro assalitori, contribuendo in maniera decisiva all’identificazione dei colpevoli. Le loro testimonianze sono state raccolte durante un procedimento probatorio davanti ai giudici competenti, sia per i maggiorenni che per i minorenni, e saranno utilizzate come prova principale nel processo.

