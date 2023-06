Schifani: provvedimenti sui contratti revocati nel turismo siciliano

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha preso provvedimenti in risposta alla revoca dei contratti con gli albergatori siciliani nel settore turistico. Schifani si impegna a ottenere informazioni dettagliate e a sostenere gli albergatori, evidenziando l’importanza del settore per l’economia dell’isola.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato di non essere stato informato dei provvedimenti presi dai dirigenti dell’assessorato regionale al Turismo riguardanti la revoca di alcuni contratti con gli albergatori siciliani per fornire pernottamenti gratuiti nell’ambito dell’iniziativa “SeeSicily”. Schifani ha definito tali azioni come atti gestionali.

In risposta alle notizie riportate dalla stampa, il governatore ha assicurato che i suoi uffici si occuperanno di ottenere informazioni dettagliate sulla situazione al fine di ripristinare la serenità degli albergatori, che rappresentano un elemento cruciale per l’economia turistica dell’Isola. Schifani ha inoltre elogiato l’attività del precedente governo nell’ambito delle iniziative promozionali del settore turistico.

